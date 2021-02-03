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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Gezi Parkı olaylarının sahipleri Boğaziçi provokasyonunu körüklüyor! İşte attıkları skandal manşetler Gezi Parkı olaylarının sahipleri Boğaziçi provokasyonunu körüklüyor! İşte attıkları skandal manşetler Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek sokakları karıştırmak isteyenler, öğrenciler üzerinden yeni bir eyleme kalkıştı. Aralarına çok sayıda terörle bağlantılı kişilerin de eklenmesiyle Boğaziçi'nde türlü provokasyonlara kalkışanlara, dış basından önemli destekler geliyor. Gezi Parkı olayları sırasında işbaşında olan yabancı sermayeli basın, bugün de aynı şekilde Boğaziçi'ndeki olayları körüklüyor. İşte yabancı medya kuruluşlarının Türkiye'yi karıştırmak için başlatılan eylemlere yaklaşımı... Giriş Tarihi: 03.02.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 12:37
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek toplumsal bir infial yaratmaya çabasındaki provokatörlerin arkasındaki güçler, bir bir ifşa oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILARI AÇIK Rektör atanmasına tepki bahanesiyle üniversiteyi işgal etmeye çalışan, pandemiye karşı önlem kapsamındaki toplanma yasaklarına uymayarak polise direnen Boğaziçi provokatörlerinin, polise mukavemet edip ortalığı karıştırmak istemesinin ardından terör örgütü bağlantılı çok sayıda kişi de gözaltına alındı. GEZİ'NİN SAHİPLERİ İŞBAŞINDA
Olayların, bilinçli bir şekilde hain emeller doğrultusunda çıkarıldığın ispatı niteliğinde olan gözaltına alınan şüphelileri, terör örgütü bağlantıları da ortaya çıktı. Gösterilerde gözaltına alınan ve hakkında işlem yapılan 110 şüpheliden 72'si hakkında terör örgütü propagandası suçu ispatının ardından, olayların arkasındaki kirli ittifak da ortaya dökülmeye başladı. Aralarında çok sayıda MLKP, THKP/C DEV-YOL, TKP/KIVILCIM, FETÖ/PDY, DHPK-C, PKK/KCK terör örgütü üyesinin de bulunduğu göstericilere destekse, yine provokatif isimlerden geldi.
KABE'YE HAKARETİ MEŞRU GÖRDÜLER
Polise saldıran, Kâbe'ye hakaret eden provokatörlere CHP, HDP ve kaçak FETÖ'cüler de destek çıkarken, aralarında firarilerin de bulunduğu isimler sokağı hareketlendirme amaçlı paylaşımlarda bulunarak ikinci bir Gezi Kalkışması pompalanmaya çalışıldı.
SKANDAL MANŞETLER Türkiye'yi karıştırmak isteyen güçler yine harekete geçti. Her fırsatta Türkiye aleyhine attıkları başlıklar ve yaratmaya çalıştıkları karalama kampanyalarıyla tetikte bekleyen, provokatörlerin sözcülüğünü üstlenmekten çekinmeyen yabancı basın, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını manşete taşıdı.