Gezi Parkı olaylarının sahipleri Boğaziçi provokasyonunu körüklüyor! İşte attıkları skandal manşetler

GEZİ'NİN SAHİPLERİ İŞBAŞINDA

Olayların, bilinçli bir şekilde hain emeller doğrultusunda çıkarıldığın ispatı niteliğinde olan gözaltına alınan şüphelileri, terör örgütü bağlantıları da ortaya çıktı. Gösterilerde gözaltına alınan ve hakkında işlem yapılan 110 şüpheliden 72'si hakkında terör örgütü propagandası suçu ispatının ardından, olayların arkasındaki kirli ittifak da ortaya dökülmeye başladı. Aralarında çok sayıda MLKP, THKP/C DEV-YOL, TKP/KIVILCIM, FETÖ/PDY, DHPK-C, PKK/KCK terör örgütü üyesinin de bulunduğu göstericilere destekse, yine provokatif isimlerden geldi.