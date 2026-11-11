Bakan Göktaş'tan TikTok'a sert tepki: “Kendi çocuklarını korurken neden benim çocuklarımı pazar olarak kullanıyorsun?”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya platformu TikTok'u çocukların güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla eleştirdi. TikTok'un Çin'de eğitim platformu olarak kullanıldığına dikkat çeken Göktaş, “Kendi çocuklarını korurken neden benim çocuklarımı bir pazar olarak kullanıyorsun?” sözleriyle platforma tepki gösterdi. Bakan Göktaş, Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılması yönündeki ısrara ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.