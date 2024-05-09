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Bir haftada 108 terörist öldürüldü! PKK/YPG hedefleri imha edildi

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 09.05.2024 15:25
Son dakika haberleri… Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe vuruldu. Bir haftada 108 terörist öldürüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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