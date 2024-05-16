6-8 Ekim davasında kararlar açıklandı

Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile eski HDP Milletvekili Emine Ayna'ya 10'ar yıl hapis cezası verildi. Figen Yüksekdağ’a 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve Aydoğan Ahıakın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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