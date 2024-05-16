16 Mayıs 2024, Perşembe
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6-8 Ekim davasında kararlar açıklandı
Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile eski HDP Milletvekili Emine Ayna'ya 10'ar yıl hapis cezası verildi. Figen Yüksekdağ’a 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve Aydoğan Ahıakın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.