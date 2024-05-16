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6-8 Ekim davasında kararlar açıklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 16:07
Güncelleme:16.05.2024 16:07
Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile eski HDP Milletvekili Emine Ayna'ya 10'ar yıl hapis cezası verildi. Figen Yüksekdağ’a 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve Aydoğan Ahıakın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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6-8 Ekim davasında kararlar açıklandı
6-8 Ekim davasında kararlar açıklandı
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