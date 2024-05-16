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Taksi şoförüne satırlı saldırı! Parmağı koptu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 15:49
Ankara'da taksi şoförü Erdi Yıldız'ın aracına çarpan sürücünün satırlı saldırısında sol el baş parmağı koptu. Kopan parmak hastanede dikilirken, saldırı anı taksideki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan sürücüyü arıyor.
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Taksi şoförüne satırlı saldırı! Parmağı koptu
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