16 Mayıs 2024, Perşembe
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10 bin akrepten ilaç için zehir sağıyor! Kara akrebin mucizevi zehri
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan Ali Yılmaz yaklaşık 35 yıldır akreplerle iç içe yaşıyor. Yılmaz uzun yıllar uğraştığı akrep işini büyüterek evlerinin altındaki depoda çiftlik kurdu. Çiftlikte ilaç yapımı için akrep zehri üretimi yapılıyor. İşte detaylar…