Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye! Böyle teşekkür etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının sonunda genç bir vatandaş, Başkan Erdoğan'ı annesi merhum Tenzile Erdoğan ile birlikte çizdiği portreyi hediye etti. Başkan Erdoğan, "Ne kadar güzel yapmışsın" ifadelerini kullanarak gencin elini öptü. İşte o anlar...

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