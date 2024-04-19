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Başkan Erdoğan’dan İsrail-İran gerilimine ilişkin ilk değerlendirme: İsrail ve İran farklı konuşuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2024 14:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da gerginliği artıran İran İsrail arasındaki çatışmaya değinen Başkan Erdoğan "İran ve İsrail farklı konuşuyor." yorumunda bulundu. Başkan Erdoğan, Irak ziyareti ile ilgili "Önce Bağdat ardından Erbil'e gideceğiz" dedi.
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