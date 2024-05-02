Tanımadığı adamı komando bıçağıyla katletti! Sır cinayeti beyaz ayakkabı çözdü! Yer: İstanbul

KARDEŞİNE SON CÜMLESİ "KÖTÜYÜM YANIMA GEL"

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Yıldıray Koç'un kardeşinin ifadesine de başvuruldu. Kardeş Y.K. emniyette verdiği ifadesinde, ağabeyinin olay saatinde kendisini arayarak kötü olduğunu ve yanına gelmesini istediğini, yanına gittiğinde kanlar içinde gördüğünü, yetkilileri arayarak bilgi verdiğini, maktulün ara sıra alkol aldığını, eşinden ayrıldığını, bildiği kadarı ile kimse ile husumetinin olmadığını söyledi.