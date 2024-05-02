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Tanımadığı adamı komando bıçağıyla katletti! Sır cinayeti beyaz ayakkabı çözdü! Yer: İstanbul

İstanbul Büyükçekmece'de sokakta yaralı şekilde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yıldıray Koç isimli vatandaşın hiç tanımadığı birisi tarafından komando bıçağı ile bıçaklandığı ortaya çıktı. Sır cinayet ekipler tarafından titiz bir inceleme ile çözülürken, katili beyaz ayakkabısı ele verdi.

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 11:15
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Tanımadığı adamı komando bıçağıyla katletti! Sır cinayeti beyaz ayakkabı çözdü! Yer: İstanbul

Büyükçekmece Tepecik Atatürk Mahallesi Ulus Caddesi Doğan Sokak'ta 27 Nisan günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yıldıray Koç (50) Tepecik Barış Parkı'nda kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Bıçak darbesi aldıktan sonra metrelerce yürüyen Koç, geldiği sokaktaki bir arabaya yaslandı.

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Tanımadığı adamı komando bıçağıyla katletti! Sır cinayeti beyaz ayakkabı çözdü! Yer: İstanbul

Bilincini kaybeden yaralı adam bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar Yıldıray Koç'un yerde hareketsiz yattığını fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Tanımadığı adamı komando bıçağıyla katletti! Sır cinayeti beyaz ayakkabı çözdü! Yer: İstanbul

KARDEŞİNE SON CÜMLESİ "KÖTÜYÜM YANIMA GEL"
Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Yıldıray Koç'un kardeşinin ifadesine de başvuruldu. Kardeş Y.K. emniyette verdiği ifadesinde, ağabeyinin olay saatinde kendisini arayarak kötü olduğunu ve yanına gelmesini istediğini, yanına gittiğinde kanlar içinde gördüğünü, yetkilileri arayarak bilgi verdiğini, maktulün ara sıra alkol aldığını, eşinden ayrıldığını, bildiği kadarı ile kimse ile husumetinin olmadığını söyledi.

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Tanımadığı adamı komando bıçağıyla katletti! Sır cinayeti beyaz ayakkabı çözdü! Yer: İstanbul

BEYAZ AYAKKABI SİYAH EŞOFMAN
Bu bilgilerin ardından Cinayet Büro dedektifleri kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelemelerde Yıldıray Koç'un olay yeri sokağa girdiği esnada kendisini takip eden beyaz ayakkabı, siyah kapüşonlu polar ve siyah eşofmanlı şüphelinin de arkasından aynı sokağa girdiği, yaklaşık bir dakika sonra şüpheli şahsın sağ elinde bıçak olduğu değerlendirilen cisim ile sokaktan koşarak çıktığı belirlendi.

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Tanımadığı adamı komando bıçağıyla katletti! Sır cinayeti beyaz ayakkabı çözdü! Yer: İstanbul

BÜYÜKÇEKEMECE'DE YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri adım adım izlenen görüntülerin ardından şüpheli şahsın Azad M. olduğunu tespit etti. 20 yaşındaki şüpheli Büyükçekmece'de saklandığı adreste geçtiğimiz Pazartesi günü yakalanarak gözaltına alındı.