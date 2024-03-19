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Başkan Erdoğan'dan deprem konutları teslim töreninde önemli açıklamalar! 30 bin daha teslim edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2024 15:17
Türkiye, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte deprem felaketinin ardından yaraları hızla sararken, deprem konutları da tek tek teslim edilmeye devam ediyor. Depremzedeleri yeni ve sıcak yuvalarına kavuşturmak için devam eden çalışmalar kapsamından AFAD’ın 30 bin konut kura töreni bugün Başkan Erdoğan’ın da canlı bağlantı ile katıldığı törenle yapıldı.
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