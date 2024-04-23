Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: Evlatlarımızın bayramını tebrik ediyorum

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Gözümüzün nuru evlatlarımızın bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı..

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