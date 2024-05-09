09 Mayıs 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan ve Özgür Özel hangi konuları görüştü? Özgür Özel: Erdoğan’a bir dosya sundum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin perde arkasını anlattı. Görüşmede yaptığı dış temaslar hakkında bilgi verdiğini ve bu konuda Erdoğan'a bir dosya sunduğunu söyledi. Özel, partisindeki aday tartışmalarına da değindi, "en çok oyu alacak olanı cumhurbaşkanı adayı yapacağız" dedi.