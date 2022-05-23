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Başkan Erdoğan merhum sanatçıların aile üyeleriyle buluştu

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Giriş: 23.05.2022 11:18
Güncelleme:23.05.2022 11:19
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçıların aileleriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan sosyal medya adresinden "Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçılarımızın aileleriyle bir buluşma gerçekleştirdik. Bu güzel sohbet için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm sanatçılarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadeleri kullandı.
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