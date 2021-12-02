02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun günah galerisini paylaştı: Milletimizi bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun günah galerisini paylaştı: Milletimizi bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2021 00:45
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, millete tehditler savurarak yalan siyasetinden vazgeçmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un günah galerisini paylaştı. Erdoğan, "Milletimizi bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun günah galerisini paylaştı
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun günah galerisini paylaştı
Kılıçdaroğlu’nun aklındaki adayı canlı yayında açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun aklındaki adayı canlı yayında açıkladı
Partisindeki ’CASUS’u savundu
Partisindeki 'CASUS'u savundu
AK Partili isimden asgari ücret için flaş açıklama
AK Partili isimden asgari ücret için flaş açıklama
Bilim Kurulu sonrası açıklama
Bilim Kurulu sonrası açıklama
HDPKK’lı Demirtaş’a ’helalleşme’ teşekkürü
HDPKK'lı Demirtaş’a 'helalleşme' teşekkürü
Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu
Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
PKK’lı kadın terörist nasıl yakalandı?
PKK’lı kadın terörist nasıl yakalandı?
MB’nin piyasaya müdahalesi ne anlama geliyor?
MB'nin piyasaya müdahalesi ne anlama geliyor?
Bakan Çavuşoğlu’ndan kritik görüşme!
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!
CHP’nin kadın kotası çelişkisi!
CHP’nin kadın kotası çelişkisi!
Erdoğan’dan öğretmenlere müjde üstüne müjde!
Erdoğan'dan öğretmenlere müjde üstüne müjde!
Daha Fazla Video Göster