02 Aralık 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun günah galerisini paylaştı: Milletimizi bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, millete tehditler savurarak yalan siyasetinden vazgeçmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un günah galerisini paylaştı. Erdoğan, "Milletimizi bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.