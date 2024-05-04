04 Mayıs 2024, Cumartesi
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Bakan Özhaseki Malatya'da depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti! "Allah razı olsun! Canla başla çalışıyorsunuz"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde evleri yıkılan Özgür ailesini yeni konutlarında ziyaret etti. Anne Fatma Sema Özgür, yeni evlerini çok beğendiklerini belirterek Özhaseki'ye, "Allah sizden ve Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Sayenizde çok iyiyiz. Canla başla çalışıyorlar. İşleriniz rast gelsin." diyerek teşekkür etti.