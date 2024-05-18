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Gizli tanık M7’nin firarından yeni gelişme! Şüpheli komiserin telefonu Şile’den sinyal verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 10:12
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kritik ismi gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçış planının ayrıntıları ortaya çıktı. Firara yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan komiserin telefonu Sertçelik'in kaçtığı gün İstanbul Şile'de sinyal verdi.
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