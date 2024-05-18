18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde hayvanlara işkence! Vali Yılmaz Doruk ahaber.com.tr'ye konuştu
Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde çekildiği belirtilen hayvana işkence görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde balta ile hayvana defalarca darbe vurulduğu görülürken konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, ahaber.com.tr'ye konuşurken olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını ve ekiplerin kesim tesisinde incelemelerde bulunduğunu açıkladı. İşte detaylar....