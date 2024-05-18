18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Türk savaş gemileri ziyarete açılıyor! TCG meltem, TCG doğan ve TCG doğanay Kıbrıs Limanı’na demirledi
Kurtuluş mücadelesinin 105'inci yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri de Kıbrıs Limanı’nda. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz de savaş gemilerinin yanında bizi bekliyor.