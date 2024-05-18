18 Mayıs 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki "FETÖvari" kumpasta polis müdürü Kerem Gökay Öner itirafçı oldu: Planı 3 meslektaşım yaptı.
Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında bazı kamu görevlilerinin "FETÖvari" bazı taktiklerle darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Kerem Gökay Öner itirafçı oldu. Soruşturma kapsamında yaşananları anlatan Öner, Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmadan önce 3 meslektaşının gizlice toplantı yaptığını söyledi..