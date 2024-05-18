Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki "FETÖvari" kumpasta polis müdürü Kerem Gökay Öner itirafçı oldu: Planı 3 meslektaşım yaptı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında bazı kamu görevlilerinin "FETÖvari" bazı taktiklerle darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Kerem Gökay Öner itirafçı oldu. Soruşturma kapsamında yaşananları anlatan Öner, Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmadan önce 3 meslektaşının gizlice toplantı yaptığını söyledi..

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