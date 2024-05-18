18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Dünya Atlası | Güneş batmayan imparatorluk olarak anılan İngiltere’nin analizi
Bir zamanlar üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak anılan İngiltere birçok farklı dönemde dünyanın siyasi ve toplumsal hareketlerine yön verdi, modern dünyanın oluşumunu biçimlendirdi. Ancak geçmişte en büyük imparatorluklarından biri olan bu ülke yalnızca siyasette değil, sanat, kültür ve edebiyat alanında da adından sıkça söz ettiriyor. A Haber özellikle Kraliyet Ailesi’nde yaşanan skandallarla gündemden düşmeyen İngiltere'yi derinlemesine inceledi.