18 Mayıs 2024, Cumartesi
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den FETÖvari yapılara net mesaj: Kumpasçılarla işimiz olmaz!
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gündeme gelen darbe girişimi iddialarıyla ilgili konuşan Bahçeli, "FETÖvari odaklarla asla yolumuz kesişemez. Kumpasçılarla işimiz olmaz." dedi. Siyasette yumuşama dönemi ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Yumuşama çağrıları sözde kalmamalı" ifadelerini kullandı.