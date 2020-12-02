Türk-Rus mutabakatının perde arkasında ne var?

Türkiye ve Rusya arasında Azerbaycan'daki ateşkesin sağlanması için imzalanan anlaşma metni neler içeriyor? Mutabakat metni neden açıklanmıyor? Yapılan anlaşmanın perde arkasında ne var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Türk ve Rus askerleri Azerbaycan'da ateşkesi birlikte sağlayacaklar. İki ülke arasında imzalanan mutabakat metninin gizli kalmasın ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar bu soruya A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Ortada gizli ve hassas bir durum olmuş olacak ki, mutabakat metninin içerisinde açıklamamasına yönelik bir madde konulduğunu ifade eden Ağar, "Bölgede ateşkesin nasıl sağlanacağının açıklanmasını devletler belli ki uygun görmedi" dedi.