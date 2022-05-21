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Atatürk Havalimanı ile ilgili kim ne dedi? İşte muhalefetin iddiaları ve gerçekler

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Giriş: 21.05.2022 09:24
CHP, 2016'dan bu yana Atatürk Havalimanı ile ilgili genel başkan ve milletvekili düzeyinde birçok iddiayı gündeme getirdi. Havalimanı arazisine otel yapılacağı, Katarlılara satılacağı, imara açılıp rezidans inşa edileceği bu iddialardan sadece bir kaçı. İşte o iddialar ve gerçekler…
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