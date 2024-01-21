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Antalya sahillerde 5 günde 6 ceset! Kimlikleri ve ölüm sebepleri araştırılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 15:33
Antalya'nın farklı sahilinde farklı noktalarda 5 günde 6 ceset bulundu. Peki cesetlerin kimlikleri belirlendi mi? A Haber muhabiri Hakan Gürkan detayları aktardı.
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