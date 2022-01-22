Antalya-Konya arası ulaşıma tipi engeli! Ulaşım güçlükle sağlanıyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu’nda kar yağışı etkili oluyor. Bölgede zaman zaman görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken ekiplerin yolu açık tutmak için çalışması sürüyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. Sürücülerin sık sık uyarıldığı bölgede görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. TIR’ların ve zincirsiz araçların karayolunu kullanmasına izin vermiyor. Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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