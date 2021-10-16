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Angela Merkel Huber Köşkü’ne geldi

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Giriş: 16.10.2021 12:58
Almanya Şansölyesi Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Huber Köşkü'e geldi. Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi. Görüşmelerin gündeminde; ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da yer alacak.
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Angela Merkel Huber Köşkü’ne geldi
Angela Merkel Huber Köşkü’ne geldi
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