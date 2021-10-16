16 Ekim 2021, Cumartesi
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Angela Merkel Huber Köşkü’ne geldi
Almanya Şansölyesi Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Huber Köşkü'e geldi. Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi. Görüşmelerin gündeminde; ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da yer alacak.