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Amanoslar neden önemli? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Yıldırım 5" operasyonunu A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 12.08.2020 12:19
Güncelleme:12.08.2020 12:19
Son dakika haberi.. İçişleri Bakanlığı duyurdu ve "Yıldırım-5" Operasyonu başlatıldı. Bakan Soylu, "Yaklaşık 1448 personelimiz, jandarmamız, jandarma özel harekatımız, jandarma komandolarımız, polis özel harekatlarımız ve güvenlik korucularımız, Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 operasyonuna başladılar" dedi. Peki bu operasyonun önemi ne? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Ağar, "Türkiye'nin istikrarı açısından büyük bir değer taşır." dedi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu ve "Yıldırım-5" Operasyonu başlatıldı. Bakan Soylu, "Yaklaşık 1448 personelimiz, jandarmamız, jandarma özel harekatımız, jandarma komandolarımız, polis özel harekatlarımız ve güvenlik korucularımız, Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 operasyonuna başladılar" dedi. Peki bu operasyonun önemi ne? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Ağar, "Türkiye'nin istikrarı açısından büyük bir değer taşır." dedi.

Son dakika: Yıldırım 5 operasyonu başladı! Bin 448 personel katılıyor SON DAKİKA: "YILDIRIM 5" OPERASYONU BAŞLADI! BİN 448 PERSONEL KATILIYOR

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