Son dakika haberi.. İçişleri Bakanlığı duyurdu ve "Yıldırım-5" Operasyonu başlatıldı. Bakan Soylu, "Yaklaşık 1448 personelimiz, jandarmamız, jandarma özel harekatımız, jandarma komandolarımız, polis özel harekatlarımız ve güvenlik korucularımız, Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 operasyonuna başladılar" dedi. Peki bu operasyonun önemi ne? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Ağar, "Türkiye'nin istikrarı açısından büyük bir değer taşır." dedi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu ve "Yıldırım-5" Operasyonu başlatıldı. Bakan Soylu, "Yaklaşık 1448 personelimiz, jandarmamız, jandarma özel harekatımız, jandarma komandolarımız, polis özel harekatlarımız ve güvenlik korucularımız, Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 operasyonuna başladılar" dedi. Peki bu operasyonun önemi ne? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Ağar, "Türkiye'nin istikrarı açısından büyük bir değer taşır." dedi.