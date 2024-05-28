Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İmamoğlu ve Özel’e ‘hançer’ göndermesi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaydan sonra sessizliğini bozdu. Katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması için CHP içinde kendisine baskı kurulduğunu iddia etti ve "Başta adaylık gibi bir düşüncem yoktu" cümlesini kurdu. Özel ve İmamoğlu’na ince mesajlar gönderen Kılıçdaroğlu'na partiye dönüşü de soruldu. Net bir cevap verdi.

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