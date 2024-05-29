Başkan Erdoğan’dan 29 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından İstanbul'un Fethi'ni "Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir." ifadelerini kullandı.

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