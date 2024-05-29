29 Mayıs 2024, Çarşamba
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CHP’ lideri Özgür Özel Meclis’ten Gezi’ye selam gönderip tutukluların serbest bırakılmasını istedi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında Gezi eylemlerine geniş yer ayırdı. ''Geziyi selamlıyorum'' diyen Özgür Özel, aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu Gezi tutuklularının serbest bırakılmasını istedi. Özel'in gündeminde sokak köpeği sorunu da vardı.