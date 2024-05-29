29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'den business olarak dönecek! Uçak krizine noktası bakanlık koydu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2024 09:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD seyahatinde yaşanan soruna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu sorunun iletişim eksikliğinden kaynaklandığını vurgularken "Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz." dedi. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filenin Sultanları business olarak dönecek
Filenin Sultanları business olarak dönecek
Özgür Özel’e yanıt: Siyaset yalanla yapılmaz
Özgür Özel’e yanıt: Siyaset yalanla yapılmaz
29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi
29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi
Gezi’ye selam gönderdi!
Gezi’ye selam gönderdi!
Bir suç örgütü daha çökertildi!
Bir suç örgütü daha çökertildi!
Türkiye’den ABD ve PKK’ya tarihi uyarı!
Türkiye'den ABD ve PKK'ya tarihi uyarı!
İmamoğlu ve Özel’e ‘hançer’ göndermesi!
İmamoğlu ve Özel’e ‘hançer’ göndermesi!
Kritik MGK toplantısı sona erdi!
Kritik MGK toplantısı sona erdi!
Fahrettin Koca’dan ’Gazze’ mesajı!
Fahrettin Koca'dan 'Gazze' mesajı!
İşte yerli ve milli silahlar
İşte yerli ve milli silahlar
Yunanistan Filistin’i tanıyacak mı?
Yunanistan Filistin'i tanıyacak mı?
Gözü dönmüş katil sürüsü!
Gözü dönmüş katil sürüsü!
Daha Fazla Video Göster