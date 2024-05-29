ABD’li genç oyuncu Ortega’dan Gazze paylaşımı: Binlerce çocuk katledildi, insanlık nerede?

Gazze'de yaşanan katliama bir tepki de ABD'li oyuncu Jenna Ortega'dan geldi. Ortega, Instagram hesabından Gazze'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer verdi. İsrail'in zorla yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu Gazze'nin Refah kentindeki kampa düzenlediği saldırının ardından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu Ortega, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.

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