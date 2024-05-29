A Haber canlı yayınında şoke eden anlar! Cansın Helvacı: Korkunç bir şey

Yapay zeka konusu ilk kez MGK toplantısında ele alındı. Yapay zeka dijital çağın tehlikesi mi? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kırık, canlı yayında öyle bir şey izletti ki A Haber Spikeri Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem hayrete düştü. İşte o anlar...

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