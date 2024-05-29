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A Haber canlı yayınında şoke eden anlar! Cansın Helvacı: Korkunç bir şey

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 10:50
Yapay zeka konusu ilk kez MGK toplantısında ele alındı. Yapay zeka dijital çağın tehlikesi mi? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kırık, canlı yayında öyle bir şey izletti ki A Haber Spikeri Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem hayrete düştü. İşte o anlar...
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A Haber canlı yayınında şoke eden anlar
A Haber canlı yayınında şoke eden anlar
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