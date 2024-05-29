29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi | ANALİZ

İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han'ın çocukluk hayaliydi. Sultan 2. Mehmet, askeri dehası, devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle dünyayı kendisine hayran bırakmıştı. 21 yaşına geldiğinde ise İstanbul için harekete geçti. Tam 54 gün süren kuşatmayla fethi gerçekleştirip Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar oldu. İstanbul'un fethinin 571. yılında destanı bir kez daha hatırlayalım...

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