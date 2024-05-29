Murat Kurum’dan Özgür Özel’e İliç yanıtı: Siyaset yalanla yapılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İliç'teki maden faciası ile ilgili sözlerine eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi. Murat Kurum "Siyaset, millete hizmet aracıdır ve bu hizmet yalanla, iftirayla yapılmaz.” dedi.

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