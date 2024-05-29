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Bir suç örgütü daha çökertildi! Adana merkezli 2 ilde 'Kuyu' operasyonu | Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük yakalandı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 29.05.2024 08:45
Güncelleme:29.05.2024 08:48
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana merkezli 2 ilde düzenlenen Kuyu-1 operasyonlarında elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüphelinin de yakalandığını belirtti.
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