Bir suç örgütü daha çökertildi! Adana merkezli 2 ilde 'Kuyu' operasyonu | Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana merkezli 2 ilde düzenlenen Kuyu-1 operasyonlarında elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

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