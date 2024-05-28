29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Türkiye'den ABD ve PKK'ya tarihi uyarı! MGK bildirisinin şifrelerini Mesut Hakkı Caşın A Haber'de anlattı! "Amerikalılar gelsin de göreyim!"
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplandı. Tarihi MGK'da terörle mücadele ve İsrail'in Gazze katliamlarına yönelik birçok konu başlığı ele alındı. Akademisyen - Stratejist Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de Amerika'nın PKK/YPG üzerinden Orta Doğu'daki kirli planının şifrelerini anlattı. Amerika'nın Suriye'deki asıl amacı "Büyük İsrail" ve "teröristan" devleti kurmak mı? İşte detaylar...