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Kritik MGK toplantısı sona erdi! İşte ele alınan konulara yönelik MGK bildirisi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 20:17
Başkan Erdoğan liderliğinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen MGK toplantısı sona erdi. Toplantıda ele alınan konulara yönelik 7 maddelik yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası hâline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi. İşte ele alınan konulara yönelik MGK bildirisi...
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