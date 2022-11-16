16 Kasım 2022, Çarşamba
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AK Parti uzun süren yargılamaların önüne geçecek
Makul sürede yargılanmadığını iddia eden kişilerin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurularda artış yaşandı. AK Parti hükümeti, yeni yargı paketine eklenecek geçici bir madde ile yüksek mahkemede biriken 65 bin dosyayı Adalet Bakanlığı'nda kurulan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na devretmeye hazırlanıyor.