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CHP'de adaylık yarışı! İmamoğlu ve Yavaş arasında evlat-başkan kapışması

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 17.05.2024 08:38
Güncelleme:17.05.2024 08:38
CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına noktayı koymuştu ancak parti kulislerinde yeni tartışmalara kapı aralayacak değerlendirmeler yapılıyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim “İmamoğlu mu Yavaş mı'' sorusu sorulduğunda “Mansur Yavaş partinin belediye başkanı, İmamoğlu ise evladı" yorumunu yaptı. İşte CHP kulislerinden son bilgiler…
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