77 ilde "Mercek-19" operasyonu! 2 bin 89 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “Mercek-19” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonların sonucunda, bin 315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 877 silah ele geçirildiğini ve 2 bin 89 şüpheli hakkında da işlem yapıldığını açıkladı.

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