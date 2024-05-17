Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 6-8 Ekim Davası ile ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 28 Şubat hükümlülerinin verilen af kararı neticesinde bugün itibarıyla tahliye edileceklerini söyledi. Bakan Tunç, 6-8 Ekim Davası kararları ile ilgili olarak ise "108 sanık yargılandı, 72 firarinin dosyası ayrıldı." dedi.

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