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6-8 Ekim olayları davasında cezalar belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 10:23
6-8 Ekim olayları davasında kimler, hangi suçlardan ne kadar ceza aldı? A Haber Editörü Özkan Özcan detayları aktardı. Hukukçu Fatih Ünal konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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6-8 Ekim olayları davasında cezalar belli oldu
6-8 Ekim olayları davasında cezalar belli oldu
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