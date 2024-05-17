6-8 Ekim olayları davasında cezalar belli oldu

6-8 Ekim olayları davasında kimler, hangi suçlardan ne kadar ceza aldı? A Haber Editörü Özkan Özcan detayları aktardı. Hukukçu Fatih Ünal konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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