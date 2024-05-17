6-8 Ekim olayları davasında sanıklar hakkında cezalar açıklandı. Olayların azmettiricisi olarak yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 42 yıl, bir diğer Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ ise 32 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. O dönem milletvekili olan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e de 10 yıl hapis cezası verildi. 108 sanığın yargılandığı davada bazı isimler de beraat etti. Peki 6-8 Ekim'de ne olmuştu? Yasin Börü ve arkadaşları nasıl katledildi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir anlattı.

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