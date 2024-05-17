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Küçükçekmece’de düzenlenen film gibi operasyonun perde arkası A Haber’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 10:38
Küçükçekmece'de geçtiğimiz nisan ayında gerçekleşen saldırının failleri cinayet büro polisleri tarafından film gibi operasyonla yakalandı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, detayları aktardı.
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