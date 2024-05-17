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Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın sağlık durumu nasıl? Trafik kazasında ölümden dönmüştü...

68 yaşındaki Ahu Tuğba'dan gelen haber sevenlerini üzmüştü. Usta oyuncu, yaklaşık 3 hafta önce Amerika'da geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü. Ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan sanatçının, taburcu edildiği öğrenildi. Sevenleri ise ünlü ismin sağlık durumu hakkında detayları araştırıyor. Peki Ahu Tuğba sağlık durumu nasıl? İşte, merak edilen tüm detaylar…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 12:08
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Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın sağlık durumu nasıl? Trafik kazasında ölümden dönmüştü...

68 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba, 3 hafta önce Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı.

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Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın sağlık durumu nasıl? Trafik kazasında ölümden dönmüştü...

KABURGALARI KIRILDI

Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba'nın kaburgalarının kırıldığı öğrenildi. Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

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Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın sağlık durumu nasıl? Trafik kazasında ölümden dönmüştü...

TABURCU OLDU

Günlerdir yoğun bakımda tedavisi devam eden usta oyuncu sonunda taburcu oldu. Magazinsortie'de yer alan habere göre; Ahu Tuğba bir süre evinde tedavi görecek.

Ahu Tuğba, 15 gün sonra fizik tedaviye başlayacak.

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Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın sağlık durumu nasıl? Trafik kazasında ölümden dönmüştü...

"MAMAYLA BESLENİYOR"

Olcay Ünal Sert'e konuşan Tuğba, yemek yiyemediğini mamayla beslendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum.İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır"

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Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın sağlık durumu nasıl? Trafik kazasında ölümden dönmüştü...

NELER OLDU?

İddiaya göre; Ahu Tuğba'nın Türkiye'den gelen bir telefon görüşmesi sonucu öfkeyle direksiyona oturdu. Telefonda aldığı haberin ise evinin yıkılıp, yerine yol yapılacağı belirtildi.