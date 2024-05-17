17 Mayıs 2024, Cuma
Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın sağlık durumu nasıl? Trafik kazasında ölümden dönmüştü...
68 yaşındaki Ahu Tuğba'dan gelen haber sevenlerini üzmüştü. Usta oyuncu, yaklaşık 3 hafta önce Amerika'da geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü. Ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan sanatçının, taburcu edildiği öğrenildi. Sevenleri ise ünlü ismin sağlık durumu hakkında detayları araştırıyor. Peki Ahu Tuğba sağlık durumu nasıl? İşte, merak edilen tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 17.05.2024 12:08
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