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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan CHP'nin 2010'da işgal edildiğini söyledi

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Giriş: 18.07.2020 01:30
Güncelleme:18.07.2020 01:31
A Haber canlı yayınında CHP'nin son durumunu değerlendiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "CHP 2010'da işgale uğradı, hala işgal altındadır" dedi. CHP üzerinden Türkiye'ye operasyon yapıldığını belirten Sayan, "Bu işgal artık Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren bir duruma geldi." şeklinde konuştu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber'deki Memleket Meselesi programına katıldı.

CHP üzerinden Türkiye'ye operasyon yapıldığını dile getiren Savcı Sayan, "CHP'nin bugünkü durumu ulusal güvenlik sorunu. Bunu artık ana muhalefet partisi siyaseti olarak görmemek lazım. CHP üzerinden ülkeye bir operasyon yapılıyor. CHP 2010'da işgale uğradı, hala işgal altındadır. Bu işgal artık Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren bir duruma geldi. Oradaki yurt severler harekete geçmeli. Bir an önce kendi partilerini kurtarmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

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