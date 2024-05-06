A Haber Irak sınırında! Irak 30 yıl sonra Zaho'ya 2 askeri üs kurdu

Son dakika haberleri… Irak sınır muhafızları, 30 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine iki askeri üs kurdu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Ömer Faruk Tavlaşoğlu, Irak sınırından sın durumu aktardı.

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