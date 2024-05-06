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A Haber Irak sınırında! Irak 30 yıl sonra Zaho'ya 2 askeri üs kurdu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 06.05.2024 09:06
Güncelleme:06.05.2024 09:07
Son dakika haberleri… Irak sınır muhafızları, 30 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine iki askeri üs kurdu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Ömer Faruk Tavlaşoğlu, Irak sınırından sın durumu aktardı.
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