05 Mayıs 2024, Pazar
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İşte Cem Garipoğlu’nun cezaevindeki son görüntüleri! Türkiye’nin konuşacağı görüntüler A Haber’de | Öldü mü kaçırıldı mı?
A Haber Cem Garipoğlu’nun cezaevindeki son görüntülerine ulaştı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı detayları paylaştı. Karaman, “Sevgili izleyiciler görüntüleri Türkiye’de ilk kez görüyorlar. Bu görüntüler Cem Garipoğlu intihar etti deniyor, ya da kaçırıldı deniyor ya. İntihar mı etti onu bilmiyoruz daha savcılık karar vermedi. İşte koğuşunda Cem Garipoğlu’nun görüldüğü son dakikalar bunlar. 3 civarı ortadan kayboluyor. Bir odaya girip kendini öldürdüğü iddia ediliyor fakat cesedinin odadan çıkışına dair bizim elimizde görüntüler yok.” dedi. Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, “Şu görüntülerin olayla ilgili gündemi tamamen değiştireceğini düşünüyorum. Bu kuşkulara çok fazla destek olabilecek görüntüler” şeklinde konuştu.