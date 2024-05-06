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Son dakika: "Sibergöz-38" operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 06.05.2024 08:57
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen "Sibergöz-38" operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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